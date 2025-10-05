Валдайский форум
Регион
5 октября, 04:09

На Камчатке спасатели помогли мужчине, перевернувшемуся на квадроцикле

Обложка © Life.ru

На Камчатке спасатели оказали помощь мужчину, который перевернулся на квадроцикле в районе сопки Бархатной. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Спасатели обнаружили мужчину, перевернувшегося на квадроцикле. Пострадавший получил травмы и был иммобилизован», — написал министр в своём Telegram-канале.

После оказания первой помощи пострадавшего транспортируют в лагерь у подножия Вилючинского вулкана, где его передадут медицинским работникам.

Спасатели ищут мужчину, разбившегося на квадроцикле на Вилючинском перевале

Ранее участницу туристической группы, сорвавшейся при восхождении на Вилючинский вулкан в Камчатском крае, спустили к подножию горы. Женщина не пострадала, но получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Напомним, накануне группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. К сожалению, два человека погибли. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту трагического происшествия.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
