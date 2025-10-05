На Камчатке спасатели помогли мужчине, перевернувшемуся на квадроцикле

На Камчатке спасатели оказали помощь мужчину, который перевернулся на квадроцикле в районе сопки Бархатной. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Спасатели обнаружили мужчину, перевернувшегося на квадроцикле. Пострадавший получил травмы и был иммобилизован», — написал министр в своём Telegram-канале.

После оказания первой помощи пострадавшего транспортируют в лагерь у подножия Вилючинского вулкана, где его передадут медицинским работникам.