Дубай и Люцифер без заграна: Экзорцистка из Подольска отправляет «одержимых» россиян в «туры»

Экзорцистка из Подольска предлагает клиентам за 10 тысяч рублей «путешествия» по тонкому миру и сеансы по изгнанию бесов. Об этом сообщает SHOT, побывавший у женщины на приёме.

Приём у экзорцистки из Подольска. Видео © Telegram / SHOT

Оксана принимает посетителей в обычной квартире. Во время ритуала человек ложится на диван, а хозяйка, называющая себя проводником между двумя мирами, начинает общаться с нечистью. Она утверждает, что видит демонов и разговаривает с Люцифером. По её словам, к ней обращался и Влад Череватый, который хотел расторгнуть свой «контракт» с демоном Толиком, однако в помощи она ему отказала.

Журналистке SHOT экзорцистка тоже быстро поставила мистический «диагноз». По версии Оксаны, в девушку вселился бес, которого к ней отправила завистливая пожилая женщина. После короткого разговора с потусторонним собеседником хозяйка квартиры объявила, что вернула его обратно.

На этом сеанс не закончился. Оксана решила развить у гостьи способность слышать сущностей и устроила ей виртуальный тур по тонкому миру. Маршрут складывался прямо во время беседы: море, пальмы, Дубай, Диснейленд и Москва. Экзорцистка подтверждала названные журналисткой места и уверяла, что перемещаться между ними можно за доли секунды.

Затем, по рассказу Оксаны, к происходящему присоединился Люцифер, который устроил праздник и отправился выпивать с демонами. В финале женщина назвала посетительницу «шикарной ведьмочкой» и получила плату за сеанс.

Ранее Life.ru писал о критике индустрии эзотерики со стороны члена СПЧ, который назвал деятельность колдунов, гадалок и экстрасенсов «организованным мошенничеством». По его словам, всё это является «глобальным одурачиванием» и не имеет ничего общего с реальным миром.