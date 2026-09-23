Дудю* заморозят счета после включения в перечень террористов и экстремистов

После включения Юрия Дудя* в перечень Росфинмониторинга российские финансовые организации обязаны применить ограничения к его деньгам и иному имуществу. Life.ru выяснил, какие операции в таких случаях закон всё же разрешает и сколько средств можно расходовать на повседневные нужды. Дудь* появился в перечне террористов и экстремистов 23 сентября.

По общему правилу человек из перечня может получать зарплату и другие разрешённые доходы, а расходовать на себя и совместно проживающих членов семьи без самостоятельного дохода — по одному МРОТ в месяц на каждого. В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Кроме того, закон допускает получение и расходование пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат, а также уплату налогов, штрафов и обязательных платежей. Операции сверх установленного лимита проходят по специальной процедуре и могут быть приостановлены.

Однако для Дудя* ситуация может быть жёстче. Он ранее был объявлен в международный розыск, а действующие с июня правила обязывают банки после получения соответствующей информации от Росфинмониторинга приостанавливать до окончания розыска в том числе операции по получению доходов и расходованию средств в пределах МРОТ. Таким образом, наличие в законе «бытового» лимита ещё не означает, что журналист сможет фактически им воспользоваться.

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