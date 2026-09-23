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Опубликовано 23 сентября, 13:21

Юрий Дудь* внесён в перечень террористов и экстремистов

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая строчка появилась на сайте ведомства.

Дудь* получил известность как автор YouTube-канала «вДудь», где выпускал интервью и документальные проекты. Ранее он был внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила более 43 тысяч рублей, взысканных с Юрия Дудя* по решению суда, на поддержку бойцов СВО. Деньги она перечислила в Общероссийский народный фронт.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Андрей Бражников
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