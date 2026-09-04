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Опубликовано 4 сентября, 09:45

«Думали, погиб, а он принёс пленного»: Боец СВО выжил после атаки «Бабы-яги» и занял опорник

Считавшийся погибшим боец выжил и взял в плен военного ВСУ в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российский военнослужащий с позывным Берёза, которого сослуживцы сочли погибшим после атаки украинских беспилотников, выжил, занял опорный пункт ВСУ и вернулся к своим с пленным. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группировки войск «Восток» с позывным Куляба.

По его словам, Берёзу сопровождал российский разведывательный дрон, когда по военнослужащему начала наносить удары украинская «Баба-яга». После нескольких сбросов его завалило, и сослуживцы решили, что боец погиб.

«Его подзавалило, думали, что уже погиб. Он вылез потихонечку, занял соседний опорный пункт с противниками, увидел, что там украинцы», — рассказал Куляба.

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Берёза некоторое время вёл огонь по находившимся на позиции военнослужащим ВСУ, после чего вошёл на опорный пункт и взял одного из них в плен.

«Все были удивлены. Все уже думали, что он погиб, а он принёс пленного», — добавил сослуживец.

По словам Кулябы, пленённый военнослужащий первоначально представился поваром-водителем. Однако после разговора с ним и изучения обнаруженных записных книжек российские военные пришли к выводу, что мужчина длительное время служил штурмовиком.

Эпизод произошёл на Запорожском направлении. Ранее Life.ru рассказывал, как бойцы группировки «Восток» уничтожили в Запорожской области тяжёлые ударные дроны «Баба-яга» и другие БПЛА ВСУ.

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Александра Вишнякова
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