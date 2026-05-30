Операторы «Востока» сорвали атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Расчёты ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали атаку беспилотной авиации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Атака беспилотной авиации противника на данном участке фронта сорвана. В результате уничтожены находившиеся в воздухе дроны, наземный пункт управления, а также доставленная партия беспилотников», — отметили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, российские военные во время воздушной разведки обнаружили в небе украинские беспилотники в зоне проведения СВО. После этого расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» поднялись на перехват целей. Операторы уничтожили разведывательные беспилотники самолётного типа Fly Eye, «Лелека» и «Домаха». В ведомстве уточнили, что украинские подразделения использовали эти аппараты для разведки, наведения и корректировки артиллерийских ударов.

Также российские военные поразили в воздухе тяжёлые ударные гексакоптеры типа «Баба-яга». Кроме того, бойцы уничтожили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ и доставленную партию дронов.

В Минобороны также рассказали о работе других подразделений группировки «Восток» на Запорожском направлении. Танковые экипажи уничтожили места размещения живой силы противника, а расчёты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» поразили опорные пункты ВСУ.

Ранее сообщалось, что в порту Таганрога после атаки украинских БПЛА загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. По предварительным данным, пострадавших на территории порта не было. Сообщение о пожаре появилось на фоне ночной воздушной атаки на Ростовскую область, во время которой беспилотники уничтожили в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Пожар в порту Таганрога ликвидирован. Разлива топлива нет.