Избавиться от паутинного клеща на фикусе можно с помощью обычного душа и повышения влажности воздуха. Такой способ борьбы с вредителем предложил 360.ru садовод Андрей Туманов.

«Нужно повышать влажность воздуха в комнате. Можно изредка опрыскивать оборотную сторону листа, желательно кипячёной водой. А лучше отнести фикус в ванную и струей душа промыть оборотную сторону листа», — посоветовал председатель организации «Садоводы России».

Особенно актуальна такая процедура во время отопительного сезона. Из-за работающих батарей воздух в квартирах становится суше, что создаёт благоприятные условия для размножения паутинных клещей.

Однако одного промывания недостаточно. Как объяснил Туманов, вода помогает удалить вредителей с листьев, но не уничтожает отложенные ими яйца. Поэтому процедуру необходимо повторять. По словам специалиста, еженедельный душ может помочь справиться с вредителем.

Ранее Life.ru рассказывал, как защитить комнатные растения от сухого воздуха во время отопительного сезона. Специалисты рекомендовали следить за влажностью в помещении, не ставить чувствительные растения рядом с горячими батареями и регулярно осматривать листья на наличие вредителей.