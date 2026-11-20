Душ вместо химии: Садовод объяснил, как избавиться от паутинного клеща на фикусе
Садовод Туманов: Обычный душ поможет избавиться от паутинного клеща на фикусе
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Избавиться от паутинного клеща на фикусе можно с помощью обычного душа и повышения влажности воздуха. Такой способ борьбы с вредителем предложил 360.ru садовод Андрей Туманов.
«Нужно повышать влажность воздуха в комнате. Можно изредка опрыскивать оборотную сторону листа, желательно кипячёной водой. А лучше отнести фикус в ванную и струей душа промыть оборотную сторону листа», — посоветовал председатель организации «Садоводы России».
Особенно актуальна такая процедура во время отопительного сезона. Из-за работающих батарей воздух в квартирах становится суше, что создаёт благоприятные условия для размножения паутинных клещей.
Однако одного промывания недостаточно. Как объяснил Туманов, вода помогает удалить вредителей с листьев, но не уничтожает отложенные ими яйца. Поэтому процедуру необходимо повторять. По словам специалиста, еженедельный душ может помочь справиться с вредителем.
Ранее Life.ru рассказывал, как защитить комнатные растения от сухого воздуха во время отопительного сезона. Специалисты рекомендовали следить за влажностью в помещении, не ставить чувствительные растения рядом с горячими батареями и регулярно осматривать листья на наличие вредителей.
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