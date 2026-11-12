Российские дачники могут столкнуться со штрафами из-за лоха узколистного — кустарника, который способен быстро разрастаться и вытеснять местные растения. В некоторых регионах его уже признали опасным инвазивным видом. За невыполнение требований по борьбе с такими насаждениями гражданам грозит до 50 тысяч рублей, а организациям — до 700 тысяч, сообщает aif.ru.

Речь идёт о растении с серебристыми листьями, которое нередко используют для озеленения участков. Несмотря на декоративный вид, лох узколистный способен захватывать новые территории и мешать развитию местной растительности.

Однако избавляться от кустарника придётся не всем. Единого для всей страны запрета на его выращивание на дачах нет. Перечни опасных видов устанавливают региональные власти, поэтому требования зависят от того, где расположен участок.

Лох узколистный попал в число растений, подлежащих контролю, в частности, в Алтайском крае, Татарстане, Ростовской и Пензенской областях, а также в Крыму. Отдельный федеральный перечень действует для особо охраняемых природных территорий, в том числе в Южном федеральном округе.

Новые обязанности землевладельцев появились 1 марта 2026 года после вступления в силу федерального закона № 294-ФЗ. Документ требует принимать меры против распространения опасных чужеродных растений. При этом штраф предусмотрен за нарушение установленных требований, а не автоматически за каждый обнаруженный куст.

Председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов рассказал aif.ru, что ему неизвестны случаи наказания обычных дачников за подобные нарушения. При этом экологическую проблему эксперт считает реальной. В пример он привёл канадский золотарник, который широко распространился в Подмосковье и других регионах, постепенно вытесняя привычные травы.