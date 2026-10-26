Юрист Куприянов предупредил дачников об ответственности за золотарник

Владельцам дачных участков в России грозят штрафы за распространение золотарника канадского — декоративного растения с жёлтыми соцветиями. С 1 марта 2026 года действуют новые требования по борьбе с опасными инвазивными растениями. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий партнёр адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и партнёры» Артемий Куприянов.

«Земельный кодекс и закон «Об охране окружающей среды» обязывают владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута защищать землю от опасных инвазивных растений и уничтожать их», — пояснил юрист.

Инвазивными называют чужеродные растения, которые способны вытеснять местные виды, нарушать работу экосистем и наносить ущерб окружающей среде. Перечни таких культур в большинстве случаев устанавливают региональные власти. Отдельные правила действуют для лесов и особо охраняемых природных территорий.

Золотарник канадский быстро разрастается и образует плотные заросли. Один куст способен произвести до 100 тысяч семян, всхожесть которых может достигать 95%. Корни растения выделяют вещества, препятствующие развитию другой растительности. По экспертным оценкам, золотарник уже распространился в 49 регионах России, а плотность его зарослей местами достигает 300 побегов на квадратный метр.

В Ленинградской области золотарник включили в перечень опасных инвазивных растений вместе с борщевиком Сосновского, шиповником морщинистым и клёном ясенелистным. Собственники участков должны принимать меры против их распространения. За неисполнение региональных требований гражданам и организациям могут назначить штрафы от 2 до 30 тысяч рублей.

Более крупные санкции предусмотрены при ухудшении состояния земель. По части 2 статьи 8.7 КоАП РФ штраф для граждан может достигать 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 700 тысяч. Если сорняки мешают использовать участок по назначению, надзорные органы также могут рассмотреть вопрос об ответственности по части 4 статьи 8.8 КоАП РФ.

Куприянов рекомендует регулярно осматривать участок, своевременно удалять опасные растения вместе с корнями и следить за их распространением на соседних территориях. При этом размер возможного штрафа зависит от конкретного нарушения, категории земли и действующих региональных правил.

Ранее эколог Анатолий Баташев рассказал, как избавиться от золотарника на дачном участке. По словам специалиста, обычное скашивание не позволяет полностью уничтожить растение, поскольку оставшиеся в земле корневища способны давать новые побеги. Для борьбы с сорняком необходимо извлекать корни целиком, не оставляя в почве отдельных фрагментов. Эколог также рекомендовал уничтожать растительные остатки, а не отправлять их в компост, где золотарник может продолжить прорастать. При этом сжигание допустимо только с соблюдением противопожарных требований. Дополнительно Баташев посоветовал регулярно скашивать заросли до созревания семян. Он предупредил, что срезанные стебли нельзя оставлять на участке, поскольку семена способны дозревать даже после покоса.