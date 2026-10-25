Не сдаётся даже после покоса: Эколог рассказал, как избавиться от золотарника на дачном участке

Самый эффективный способ борьбы с золотарником канадским и гигантским — полное удаление растения вместе с корневищами. Обычного скашивания может оказаться недостаточно, поскольку сорняк способен продолжать размножаться даже после срезки. Об этом рассказал эколог Анатолий Баташев в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, при выкапывании золотарника необходимо аккуратно извлекать корневища из земли, стараясь не разрезать их на части. Оставшиеся в почве фрагменты могут дать новые побеги, из-за чего сорняк вновь распространится по участку.

«Далее их лучше всего сжигать, потому что они прорастают даже через компост», — пояснил Баташев.

При этом сжигание растительных остатков допустимо только с соблюдением действующих противопожарных требований. Эколог также посоветовал регулярно косить заросли до созревания семян. Однако он предупредил, что даже после скашивания семена на стеблях могут продолжать дозревать. Поэтому удалённые растения нельзя оставлять лежать на участке.