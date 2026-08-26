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Регион
26 августа, 03:00

Россельхознадзор попросил семь регионов ускорить борьбу с борщевиком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Mazhan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Mazhan

Россельхознадзор обратился к губернаторам семи регионов с просьбой ускорить меры против распространения борщевика Сосновского. Ведомство призвало включить опасное растение в региональные перечни инвазивных видов, сообщили РИА «Новости» в службе.

С 1 марта 2026 года землевладельцы обязаны принимать меры для защиты участков от распространения опасных растений. Однако на 20 августа такие перечни были утверждены только в 64 субъектах России, а борщевик оказался включён лишь в 40 из них. Без необходимых документов пока остаются Ивановская, Кировская, Ленинградская, Рязанская и Смоленская области, Пермский край и Республика Коми. Россельхознадзор направил главам этих регионов письма с просьбой ускорить утверждение списков.

«Несмотря на ежегодное выявление борщевика Сосновского в ряде регионов отсутствуют такие утверждённые перечни. В этой связи в июле 2026 года Россельхознадзор подготовил именные письма на губернаторов с просьбой ускорить утверждение перечней и включить в них борщевик Сосновского», – сообщили в ведомстве.

В службе также обратили внимание на проблему распространения растения вдоль автомобильных и железных дорог. Для борьбы с зарослями письма направили в Росавтодор и РЖД.

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Ранее Life.ru писал, что Россельхознадзор предупредил о сохраняющейся проблеме с борщевиком в России. Владельцы земельных участков не всегда принимают необходимые меры, из-за чего опасное растение продолжает распространяться. Ведомство напомнило, что за ненадлежащее использование земли участки могут быть изъяты у собственников.

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Юния Ларсон
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