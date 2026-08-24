Борщевик атаковал поля «Мираторга» в четырёх регионах, компании грозит штраф

Опасный сорняк — борщевик — нашли на полях компании «Мираторг» в четырёх регионах России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Россельхознадзор вынес предостережения «Брянской мясной компании», которая входит в холдинг «Мираторг». Четыре очага борщевика обнаружили в Брянской области, два — в Орловской. На некоторых участках вообще ничего не выращивали, скот не пасли и траву не косили.

В Смоленской области борщевик разросся на территории в 5725 гектаров — там поля тоже не обрабатывали. Ещё один очаг нашли в Калужской области на площади около двух гектаров.

Борщевик опасен не только для людей, но и для животных — он может вызвать у коров расстройство пищеварения и ожоги при попадании солнечных лучей.

Ранее Life.ru писал, что с марта 2026 года владельцам земли грозит штраф за борщевик Сосновского, при этом в крайних случаях участок могут изъять. Сок этого растения вызывает тяжёлые ожоги под солнечными лучами, а его семена сохраняют всхожесть до 15 лет. Эксперты советуют уничтожать заросли несколько сезонов подряд и обязательно работать в защитной одежде, маске и перчатках.