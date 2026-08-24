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Регион
24 августа, 08:42

Борщевик атаковал поля «Мираторга» в четырёх регионах, компании грозит штраф

Борщевик нашли минимум на 8 сельхозземлях «Мираторга» в 4 регионах России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Опасный сорняк — борщевик — нашли на полях компании «Мираторг» в четырёх регионах России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Россельхознадзор вынес предостережения «Брянской мясной компании», которая входит в холдинг «Мираторг». Четыре очага борщевика обнаружили в Брянской области, два — в Орловской. На некоторых участках вообще ничего не выращивали, скот не пасли и траву не косили.

В Смоленской области борщевик разросся на территории в 5725 гектаров — там поля тоже не обрабатывали. Ещё один очаг нашли в Калужской области на площади около двух гектаров.

Борщевик опасен не только для людей, но и для животных — он может вызвать у коров расстройство пищеварения и ожоги при попадании солнечных лучей.

В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик с помощью ИИ
В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик с помощью ИИ

Ранее Life.ru писал, что с марта 2026 года владельцам земли грозит штраф за борщевик Сосновского, при этом в крайних случаях участок могут изъять. Сок этого растения вызывает тяжёлые ожоги под солнечными лучами, а его семена сохраняют всхожесть до 15 лет. Эксперты советуют уничтожать заросли несколько сезонов подряд и обязательно работать в защитной одежде, маске и перчатках.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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