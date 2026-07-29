«Смертельный сорняк»: Чем опасен борщевик и как с ним бороться по новым правилам

С марта 2026 года борьба с борщевиком Сосновского вышла на федеральный уровень, а штрафы для физических лиц достигают 50 тысяч рублей, в крайнем случае землю могут изъять. О новых правилах и способах уничтожения опасного сорняка рассказали эксперты в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как бороться с борщевиком. Видео © Пятый канал

Сок растения содержит фототоксичные фуранокумарины — при попадании на кожу под солнцем возникает сильнейший ожог, а при обширном поражении возможен летальный исход. Причём зуд и жжение проявляются не сразу.

В СССР культуру завезли для заготовки силоса, но молоко коров становилось горьким, и от неё отказались. Научный сотрудник Ботанического сада МГУ Алексей Филин пояснил, что одного растения достаточно для восстановления популяции на целом гектаре, а брошенных полей оказалось в избытке.

Жители подмосковного посёлка столкнулись с бездействием соседки, которая 14 лет не ухаживает за участком. Комендант Денис Артамонов признал, что многие собственники не идут на контакт и штрафы их не пугали. Однако теперь ситуация изменилась: для выявления нарушителей привлекают даже дроны.

Руководитель санитарной службы Кирилл Юстуч рекомендовал химическую обработку калиевой солью с добавлением имазапира или глифосата. После процедуры на участок нельзя заходить сутки, а при случайном контакте — немедленно постирать одежду и принять душ.

Механический метод дешевле, но потребует терпения. Филин советует косить сорняк несколько лет подряд, затем накрывать чёрной плёнкой, а новые ростки сразу удалять. Эффективнее всего делать это весной, а в июле важно не дать растению зацвести.

Зонтики содержат до 100 тысяч семян, которые разлетаются на 200 метров и сохраняют всхожесть до 15 лет. Корни достигают 30 сантиметров в глубину. При работе обязателен защитный костюм, маска и перчатки. Эксперт предупредил, что опасный сорняк часто путают с дудником, сибирским борщевиком и дягилем, но его выдают гигантский размер, мощные листья и специфический запах.

При обнаружении на государственных землях подают жалобу через портал «Добродел», с соседями советуют сначала договариваться, а при отказе обращаться в администрацию. Очищенный участок засевают горчицей, рапсом или бобовыми.

Недавно врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили о новых случаях тяжёлых ожогов от борщевика Сосновского даже при использовании полной экипировки. В начале июля в стационар поступили двое мужчин: один из них косил сорняк в защитном костюме, но при переодевании сок попал на руку, шею и лицо, что обернулось обширными поражениями и неделей лечения с перевязками и детоксикацией.