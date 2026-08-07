В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик с помощью ИИ

В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик, обнаруженный с помощью дрона и искусственного интеллекта. Владельцу участка в Рузском округе придётся заплатить 150 тысяч рублей, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Опасный сорняк заметили во время воздушной съёмки. Полученные кадры обработала цифровая система, которая распознала нарушение и подготовила постановление.

Информацию о взыскании направили собственнику через портал госуслуг. К ответственности привлекли юридическое лицо, которому принадлежит земля.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталия Мосина, около 70% обращений о зарослях борщевика связаны именно с частными владениями.

Если хозяин не уничтожит растение самостоятельно, обработку вправе провести муниципальные службы. Потраченные на работы средства затем могут взыскать с владельца территории.

В 2026 году в Московской области от борщевика очистили около 23,5 тысячи гектаров муниципальных земель. Повторную обработку уже прошли 18,3 тысячи гектаров, полностью завершить работы планируют до конца августа.

Ранее Life.ru писал, что с марта 2026 года владельцев земли могут штрафовать за борщевик Сосновского, а в крайних случаях участок могут изъять. Сок этого растения вызывает тяжёлые ожоги под солнечными лучами, а его семена сохраняют всхожесть до 15 лет. Эксперты советуют уничтожать заросли несколько сезонов подряд и обязательно работать в защитной одежде, маске и перчатках.