Россельхознадзор сообщил о росте проблемы с борщевиком в России на участках

Площади земель в России, заросших опасным борщевиком Сосновского, остаются на высоком уровне из-за бездействия владельцев участков. Ежегодно выявляется от 22 до 27 тысяч гектаров сельхозземель с этим растением, сообщили РИА «Новости» в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что, несмотря на проводимые мероприятия, масштаб распространения сорняка не сокращается. Одной из причин там называют отсутствие комплексной борьбы со стороны правообладателей земель.

«За период 2022-2026 годов на землях сельскохозяйственного назначения ежегодно выявляется зарастание борщевиком Сосновского на площади порядка 22-27 тысяч гектаров. Несмотря на принимаемые меры, площадь зарастания не сокращается, поскольку правообладателями земельных участков не принимаются комплексные меры в борьбе с ним», – сообщили в службе.

В Россельхознадзоре напомнили, что участки могут изыматься у владельцев, если они используются с нарушением законодательства, в том числе из-за отказа бороться с распространением опасных инвазивных растений.

Для борьбы с борщевиком специалисты рекомендуют комплексный подход: обработку гербицидами, вспашку, культивацию и последующий посев многолетних трав. На территориях, где химическая обработка невозможна, растение необходимо регулярно скашивать – не реже одного раза в две недели до полного уничтожения зарослей.

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик, который обнаружили с помощью дрона и искусственного интеллекта. Владельцу участка в Рузском округе назначили взыскание в размере 150 тысяч рублей после автоматического выявления зарослей. В регионе активно используют цифровые технологии для поиска проблемных территорий и контроля за их обработкой.