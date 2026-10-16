Секатор отложить, лейку проверить: Агроном назвал лишние октябрьские хлопоты на даче

Обрезать деревья, подкармливать растения и спешно укрывать розы в октябре нужно далеко не всегда. Некоторые привычные работы лучше перенести на весну, а необходимость полива проверить по состоянию почвы. Об этом Life.ru рассказал агроном Владимир Викулов.

Прежде всего специалист советует дачникам средней полосы отложить плановую обрезку деревьев. Исключение — повреждённые ветви, разломы и гниль, когда вмешательство необходимо.

«В средней полосе обрезку деревьев лучше проводить весной. Любой срез, если это не вынужденная мера, если нет гнили или разломов, лучше оставить на весну», — подчеркнул Викулов.

Для южных регионов, например Краснодарского края, сроки могут быть другими: там обрезку проводят и осенью, и зимой.

Влагозарядный полив тоже не стоит выполнять автоматически. Если дождей было достаточно и земля промокла на глубину залегания корней, дополнительная вода не нужна. По словам агронома, проверить влажность на глубине 60–80 сантиметров можно с помощью ручного бура.

От подкормок специалист сейчас рекомендует отказаться: растения уже готовятся к зиме, а при низкой температуре усвоение удобрений замедляется. Укрывать их тоже рано.

«Укрытие всех теплолюбивых культур, не только плодово-ягодных, но и цветочных — тех же роз в первую очередь — нужно проводить, когда установятся устойчивые ночные температуры ниже нуля», — объяснил собеседник Life.ru.

Обработки против вредителей Викулов советует перенести на раннюю весну. Осенью, по его словам, можно провести профилактическую обработку против болезней.

С пересадкой теплолюбивых растений также лучше повременить. Это касается роз, косточковых культур и других растений, недостаточно зимостойких для местного климата. Для осенней посадки агроном рекомендует выбирать культуры с высокой зимостойкостью.

А вот уборку листвы в плодовом саду эксперт лишней не считает: на ней могут сохраняться возбудители заболеваний.