Секатор отложить, лейку проверить: Агроном назвал лишние октябрьские хлопоты на даче
Агроном Викулов: Осеннюю обрезку деревьев в средней полосе лучше отложить
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Обрезать деревья, подкармливать растения и спешно укрывать розы в октябре нужно далеко не всегда. Некоторые привычные работы лучше перенести на весну, а необходимость полива проверить по состоянию почвы. Об этом Life.ru рассказал агроном Владимир Викулов.
Прежде всего специалист советует дачникам средней полосы отложить плановую обрезку деревьев. Исключение — повреждённые ветви, разломы и гниль, когда вмешательство необходимо.
«В средней полосе обрезку деревьев лучше проводить весной. Любой срез, если это не вынужденная мера, если нет гнили или разломов, лучше оставить на весну», — подчеркнул Викулов.
Для южных регионов, например Краснодарского края, сроки могут быть другими: там обрезку проводят и осенью, и зимой.
Влагозарядный полив тоже не стоит выполнять автоматически. Если дождей было достаточно и земля промокла на глубину залегания корней, дополнительная вода не нужна. По словам агронома, проверить влажность на глубине 60–80 сантиметров можно с помощью ручного бура.
От подкормок специалист сейчас рекомендует отказаться: растения уже готовятся к зиме, а при низкой температуре усвоение удобрений замедляется. Укрывать их тоже рано.
«Укрытие всех теплолюбивых культур, не только плодово-ягодных, но и цветочных — тех же роз в первую очередь — нужно проводить, когда установятся устойчивые ночные температуры ниже нуля», — объяснил собеседник Life.ru.
Обработки против вредителей Викулов советует перенести на раннюю весну. Осенью, по его словам, можно провести профилактическую обработку против болезней.
С пересадкой теплолюбивых растений также лучше повременить. Это касается роз, косточковых культур и других растений, недостаточно зимостойких для местного климата. Для осенней посадки агроном рекомендует выбирать культуры с высокой зимостойкостью.
А вот уборку листвы в плодовом саду эксперт лишней не считает: на ней могут сохраняться возбудители заболеваний.
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