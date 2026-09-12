Гнилые плоды и ботва: Как не перенести болезни растений на следующий сезон — советы агронома

Осенью в саду и огороде важно не только собрать урожай, но и подготовить участок к следующему сезону. На плодах, листьях и растительных остатках могут сохраняться источники болезней и вредители, которые затем снова атакуют растения весной, рассказал Life.ru агроном Владимир Викулов.

Осенью сезон болезней начинается не только у людей, но и у растений, и эти инфекции можно ещё и перенести в следующий год. В саду это грибковые заболевания — ржавчина, серая гниль, а также вредители: плодожорка, цветоеды и другие. Владимир Викулов Агроном

В первую очередь после окончания сезона нужно убрать оставшиеся плоды с деревьев. Это касается в том числе поздних сортов яблонь и груш. По словам Викулова, снимать нужно все плоды, включая червивые и повреждённые, поскольку они могут стать источником распространения болезней и вредителей.

После листопада стоит убрать опавшую листву. Затем сад можно обработать контактным фунгицидом — например, препаратами меди или железа. Более безопасным вариантом агроном назвал железный купорос.

Для обработки можно использовать однопроцентный раствор и опрыскать кроны деревьев, стволы, ветви и землю под ними. Такая процедура не уничтожит все инфекции полностью, но поможет снизить риск их распространения.

При этом многое зависит и от соседних участков. Если источники болезней сохраняются рядом, они могут снова попасть в сад в следующем сезоне.

«Во всяком случае, обработка снизит риск. А если и соседи позаботятся о своём саде, будет совсем хорошо», — сказал Викулов.

После уборки урожая нужно привести в порядок и огород. С грядок убирают ботву картофеля и томатов, остатки плетей тыквы, кусты кабачков и патиссонов.

Осенью также можно внести органические удобрения и перекопать почву на полный штык лопаты. При этом крупные комья земли лучше оставить до весны.

Если зимой будут сильные морозы, такая обработка поможет снизить количество части возбудителей болезней, спор и вредителей в почве. Весной после этого будет достаточно провести поверхностную обработку и подготовить землю к посадкам.

Ранее Life.ru рассказывал, какие работы стоит провести в саду после завершения плодоношения. После окончания сезона растениям требуется уход, который помогает им подготовиться к зиме и следующему урожаю.