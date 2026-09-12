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Опубликовано 12 сентября, 00:05

Ботва, ржавчина и трещины: 5 шагов для подготовки теплицы к следующему сезону

Эксперт Чихринова: При болезнях в теплице стоит заменить верхние 5–10 см почвы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Оставленные растительные остатки, повреждённый поликарбонат и ослабленные крепления могут создать проблемы в следующем дачном сезоне. После сбора урожая теплицу нужно не только убрать, но и проверить состояние грунта и конструкции, рассказала Life.ru эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

Начать подготовку стоит с удаления растений. Стебли, листья и корни нужно убрать сразу после окончания сезона, поскольку в них могут сохраняться возбудители болезней и вредители. Здоровые остатки можно отправить в компост, а больные растения лучше убрать с участка.

Если проблем с грунтом нет, достаточно рыхления и внесения подходящих удобрений. При этом свежий навоз использовать не стоит: он может повредить корни будущих растений.

При повышенной кислотности почвы применяют известковые материалы, но перед этим важно оценить состояние грунта. Если в теплице были болезни или вредители, землю обрабатывают специальными препаратами, разрешёнными для такого применения.

Перед следующим сезоном теплицу важно очистить и проверить состояние основных элементов конструкции, чтобы вовремя устранить повреждения и подготовить ее к снеговой нагрузке. Каркас и поликарбонат моют тёплой водой с мягким средством без абразивов: жёсткие щетки и растворители могут поцарапать поверхность и повредить защитный слой материала.

Александра Чихринова

Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

После очистки проще обнаружить возможные проблемы. Нужно проверить стойки, дуги, сварные швы и соединения, обратить внимание на ржавчину, трещины, деформации и ослабленные крепления.

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Повреждённые элементы конструкции следует восстановить или заменить. Участки коррозии зачищают до чистого металла, обезжиривают и покрывают защитным составом для наружных металлических конструкций.

Поликарбонат также требует проверки перед зимой. Трещины, сколы, помутнение и деформации могут привести к попаданию влаги внутрь листов. Повреждённые панели лучше заменить заранее, а ослабленные крепления подтянуть.

Также стоит проверить торцы и стыки поликарбоната. Открытые каналы необходимо защитить специальными профилями или лентами, чтобы внутрь не попадали вода, грязь и насекомые.

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Ольга Годуненко
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