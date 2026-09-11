Вырастившая тыкву-гиганта россиянка назвала пять секретов огромного урожая

Россиянка Алина Романова смогла вырастить крупную тыкву на своём участке. По её словам, для такого результата растению требуется постоянный уход.

«Нужно каждый день её поливать, подкапывать, обрабатывать, удобрять, следить за её здоровьем. Но тем не менее она получилась очень яркая», — отметила хозяйка урожая в беседе с NEWS.ru.

Женщины подчеркнула, что добиться впечатляющих размеров и внешнего вида овоща можно только при регулярном внимании. За тыквой необходимо следить на протяжении всего периода выращивания.

Ранее на дачах россиян обнаружили смертельно опасное растение. По словам агронома, ядовитая клещевина разрушает ЖКТ, печень и почки.