Подросток вырастил капусту весом более 22 кг и установил рекорд России

Пятнадцатилетний подросток из Нижегородской области вырастил капусту весом 22,5 килограмма. Его достижение стало новым рекордом России.

Контрольное взвешивание прошло 10 сентября на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ. В этом году капусту на конкурсе оценивали впервые.

«То, что ему удалось вырастить, это впечатляет, это новый рекорд России», — рассказала ТАСС руководитель национального чемпионата урожая Дарья Ермилова.

На фестивале также установили рекорды России по кабачку и томату. А вот превзойти достижения по тыквам и арбузам участникам не удалось.

Организаторы связывают это с плохой погодой и перепадами температуры. По словам Ермиловой, в хороших условиях гигантская тыква может прибавлять до 30 килограммов в сутки. В этом сезоне темпы роста снижались почти вдвое.

Самой тяжёлой тыквой конкурса стал плод весом 817 килограммов. Его вырастил 12-летний садовод из Иркутской области. Прошлогодний рекордсмен Александр Чусов в этот раз привёз тыкву весом 640 килограммов.

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