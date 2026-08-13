Осуждённый в колонии Кировской области вырастил тыкву весом почти 500 кг

Осуждённый в одной из колоний Кировской области вырастил гигантскую тыкву весом почти 500 килограммов. Идея необычного эксперимента появилась у мужчины после того, как он прочитал статью о выращивании плодов-гигантов в газете «Сельская жизнь», сообщила пресс-служба УФСИН России по региону.

Заключённый попросил родственников помочь ему достать подходящие семена. Его мать связалась с российским селекционером Александром Чусовым, который в 2025 году вырастил тыкву весом 969 килограммов. Женщина приобрела у рекордсмена семена и отправила их сыну по почте. Вместе с ними Чусов передал подробную инструкцию по агротехнике выращивания гигантских плодов.

Работа началась ещё в апреле с рассады. После высадки в грунт осуждённому пришлось ежедневно поливать растение, удалять лишние побеги, присыпать оставшиеся для образования дополнительных корней, пропалывать участок, вносить микро- и макроэлементы и защищать посадку от вредителей и болезней.

В итоге растение разрослось на 24 квадратных метра. Тыкву пока не взвешивали: согласно специальной таблице расчётов, её приблизительная масса составляет 475 килограммов. Гигантским плодом урожай заключённого не ограничился. На участке он также выращивает огурцы, которых уже собрал более 350 килограммов. Полученные в колонии овощи используют для питания осуждённых.

Ранее Life.ru писал, что садовод Александр Чусов поставил перед собой цель вырастить тыкву весом в тонну и побить российский рекорд. Неофициально ему это уже удалось — его тыква сорта Вульф достигла расчётной массы 834 кг, что превышает прошлогодний рекорд России (817 кг).