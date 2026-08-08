Тру-крайм головного мозга: Россияне устроили бум «мрачного» туризма и скупают зэковский хэндмейд

До 100 тысяч рублей готовы отдавать покупатели за необычные сувениры, изготовленные заключёнными «Чёрного дельфина». Как сообщает SHOT, колония для пожизненно осуждённых в Соль-Илецке стала одной из точек так называемого мрачного туризма — туда приезжают, в том числе поклонники тру-крайма.

В местном магазине продают шахматы, нарды, шкатулки, картины, деревянные корабли, мебель и фигурки из хлебного мякиша. Отдельная категория — таксидермия. Осуждённые делают чучела животных и целые сюжетные композиции.

Одна из самых необычных работ изображает зайца в российской военной форме, который берёт в плен лису в образе военнослужащей ВСУ. За такую композицию просят 35 тысяч рублей. Заяц «для охраны дома» стоит 15 тысяч, шахматная доска — 25 тысяч, деревянный корабль — 30 тысяч, резное панно — 40 тысяч. Цена полноразмерных чучел косуль, кабанов и медведей доходит до 100 тысяч рублей.

Спрос оказался настолько высоким, что магазин при колонии пришлось расширять ещё в 2024 году. По данным УФСИН по Оренбургской области, за 2025 год его выручка достигла 11 млн рублей, а за первые восемь месяцев 2026-го — уже 11,4 млн.

При этом покупатели не знают, кто именно изготовил выбранный сувенир: имена авторов работ в магазине не раскрывают. В «Чёрном дельфине» содержатся одни из самых известных пожизненно осуждённых страны. Среди них — Ильназ Галявиев, который недавно женился в колонии, «Архангельский Чикатило», «Маньяк по объявлению», «Тольяттинский потрошитель» и другие особо опасные преступники.