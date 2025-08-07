«Маньяк по объявлению», убивавший в 90-е девушек на первом свидании, просится на волю по УДО

«Маньяк по объявлению» Виктор Болховский, который в 90-е искал женщин через рубрику «Знакомство» в Чите, а на первом же свидании грабил их и убивал, пытается выйти на свободу по УДО. По данным SHOT, серийный убийца, отбывший уже почти 25 лет в колонии «Чёрный дельфин», в этом году трижды подавал апелляцию, которую суд отклонил без рассмотрения.

Маньяк пытался подавать жалобы на материалы уголовного дела, а также оспорить свой приговор за четыре убийства и дважды подавал на УДО. Читинский суд отклонял все апелляции и жалобы без рассмотрения. Болховский продолжит отбывать свой пожизненный срок в тюрьме «Чёрный дельфин» без возможности освобождения.

Серийный маньяк Виктор Болховский искал своих жертв через рубрику «Знакомства» в газетах. Он орудовал в конце 90-х и представлялся то успешным телережиссёром, то щедрым и одиноким бизнесменом. На свидание маньяк напрашивался к девушке домой, там же зверски расправлялся с каждой из жертв.

Материалы дела Болховского. Фото © Пресс-служба Забайкальского краевого суда

Искать серийника начали с 1998 года, когда на одно из его объявлений ответила 27-летняя девушка. Ей он представился бизнесменом и пришёл к ней в квартиру в 11 утра. Через час девушка уже была убита. А весной 1999 года в Чите было найдено тело ещё одной девушки, которое долгое время пролежало в квартире. В ноябре 1999-го на объявление маньяка откликнулась ещё одна женщина. Она чудом избежала смерти, потому что слишком долго была в душе. Болховский за это время её обворовал и сбежал. Но в том же месяце маньяк совершил новое убийство по тому же сценарию и был задержан.

Объявление Болховского. Фото © Пресс-служба Забайкальского краевого суда

Объявление Болховского. Фото © Пресс-служба Забайкальского краевого суда