«Сотня точно будет»: Следователь рассказал, как ангарский маньяк выдал все свои тайны
Следователь Карчевский: Доверительный диалог помог разговорить маньяка Попкова
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Установить причастность «ангарского маньяка» Михаила Попкова к десяткам нераскрытых преступлений удалось благодаря выстроенному доверительному диалогу. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел иркутского управления СКР Евгений Карчевский.
Первое дело было раскрыто с помощью генетических экспертиз, а его группа расследовала остальные 65 убийств, где ДНК-доказательств не было. Следователь приезжал к осуждённому, и они могли общаться несколько дней подряд. Карчевский пытался понять внутренний мир собеседника: они обменивались житейскими историями, обсуждали увлечение автомобилями, читали книги и делились впечатлениями. Постепенно удалось наладить контакт и заинтересовать Попкова.
По словам Карчевского, маньяк готов рассказывать о совершённых расправах, если чувствует искреннюю заинтересованность слушателя. Однако в какой-то момент преступник уставал от воспоминаний и брал паузу. Он прямо заявил следователю: «Пока всё, мне ещё много вспоминать, вы не переживайте, сотня точно будет, только давайте чуть позже».
Напомним, Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области на протяжении 18 лет. Задержанный в 2012 году, он стал единственным в России человеком, приговорённым к двойному пожизненному заключению. Некоторые СМИ предполагают, что реальное число жертв маньяка может превышать 130 человек, однако эта информация пока не получила официального подтверждения со стороны следственных органов. На сегодняшний день на счету Попкова 91 доказанное убийство и 3 покушения.
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