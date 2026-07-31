«Сотня точно будет»: Следователь рассказал, как ангарский маньяк выдал все свои тайны

Установить причастность «ангарского маньяка» Михаила Попкова к десяткам нераскрытых преступлений удалось благодаря выстроенному доверительному диалогу. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел иркутского управления СКР Евгений Карчевский.

Первое дело было раскрыто с помощью генетических экспертиз, а его группа расследовала остальные 65 убийств, где ДНК-доказательств не было. Следователь приезжал к осуждённому, и они могли общаться несколько дней подряд. Карчевский пытался понять внутренний мир собеседника: они обменивались житейскими историями, обсуждали увлечение автомобилями, читали книги и делились впечатлениями. Постепенно удалось наладить контакт и заинтересовать Попкова.

По словам Карчевского, маньяк готов рассказывать о совершённых расправах, если чувствует искреннюю заинтересованность слушателя. Однако в какой-то момент преступник уставал от воспоминаний и брал паузу. Он прямо заявил следователю: «Пока всё, мне ещё много вспоминать, вы не переживайте, сотня точно будет, только давайте чуть позже».