Приговор вступил в силу: Один из самых известных маньяков России этапирован в мордовскую колонию
Ангарский маньяк Михаил Попков этапирован в мордовскую колонию
Обложка © Wikipedia
Ангарский маньяк Михаил Попков покинул пределы Иркутской области. Осуждённого к пожизненному заключению этапировали в исправительное учреждение особого режима, расположенное в Республике Мордовия.
Транспортировка стала возможной после того, как завершилось рассмотрение последнего дела в отношении серийного убийцы. Суд признал фигуранта виновным в расправе над еще двумя жертвами.
«Приговор Ангарского городского суда, вынесенный по уголовному делу в отношении 62-летнего Михаила Попкова, оставленный без изменений после обжалования стороной защиты, вступил в законную силу», — отметили в надзорном ведомстве региона.
После завершения всех юридических процедур правоохранители организовали перевод заключенного. Силовики подтвердили, что смена места отбывания наказания уже состоялась.
«В настоящее время после вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия», — резюмировали в прокуратуре.
Напомним, Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области на протяжении 18 лет. Задержанный в 2012 году, он стал единственным в России человеком, приговорённым к двойному пожизненному заключению. Некоторые СМИ предполагают, что реальное число жертв маньяка может превышать 130 человек, однако эта информация пока не получила официального подтверждения со стороны следственных органов. На сегодняшний день на счету Попкова 91 доказанное убийство и 3 покушения.
