Приговор вступил в силу: Один из самых известных маньяков России этапирован в мордовскую колонию

Ангарский маньяк Михаил Попков покинул пределы Иркутской области. Осуждённого к пожизненному заключению этапировали в исправительное учреждение особого режима, расположенное в Республике Мордовия.

Транспортировка стала возможной после того, как завершилось рассмотрение последнего дела в отношении серийного убийцы. Суд признал фигуранта виновным в расправе над еще двумя жертвами.

«Приговор Ангарского городского суда, вынесенный по уголовному делу в отношении 62-летнего Михаила Попкова, оставленный без изменений после обжалования стороной защиты, вступил в законную силу», — отметили в надзорном ведомстве региона.

После завершения всех юридических процедур правоохранители организовали перевод заключенного. Силовики подтвердили, что смена места отбывания наказания уже состоялась.

«В настоящее время после вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия», — резюмировали в прокуратуре.