Жажда крови: «Вельский Чикатило» отказался от УДО из боязни убивать на воле

«Вельский Чикатило» Сергей Шипилов, отбывающий пожизненное за 12 убийств и 9 изнасилований, не будет просить об УДО, потому что сам боится, что продолжит убивать. Об этом рассказал старший следователь СК Ян Каяво в беседе с KP.RU.

Три убийства 1989 и 1990 годов раскрыли спустя почти 40 лет — именно они стали поводом для нового визита следователей к осуждённому. Шипилов признал вину, однако после 25 лет заключения не хочет выходить на свободу, хотя имеет по закону право подать на УДО.

В 1989 году в Архангельске нашли тела трёх раздетых женщин с ранами от отвёртки. Почерк указывал на одного человека. Шипилова впервые задержали в 1996 году за изнасилования, он получил восемь лет колонии в Вельске. Через полтора года его сделали ассенизатором, он выезжал без охраны и продолжил убивать. В конце 1999-го он сознался в новых убийствах, но о первых трёх тогда промолчал.

После возобновления расследований тех лет в 2020 году, ольфакторная экспертиза по сохранившейся верёвке с кровью жертвы доказала, что на орудии остался запах Шипилова. Чтобы разговорить его о первых убийствах, следователь, по его словам, провёл с ним несколько часов беседы. Шипилов согласился показать места, где оставлял жертв.

Свои поступки маньяк объяснил так: «Со мной что-то не так. Я больной на голову. В момент убийства я получаю удовольствие, а после мне противно, я себя ненавижу. Но на следующий день я снова смотрю по сторонам в поисках жертвы».

Новый приговор за первые три убийства ничего не изменил. Во время проверки показаний по новым делам Шипилов заметил следователю, что сейчас женщину с дороги просто так не увезти, но в лесу камер нет. Проверку на полиграфе он прошёл, прибор показал искренность сказанного. На УДО маньяк не рассчитывает и сам говорит, что выходить ему нельзя, потому что он продолжит убивать.

Теперь его мир — виртуальный сад. По словам Каяво, он ведёт толстые тетради по садоводству, записывая, как растить яблони и ставить теплицы. Реализовать эти увлечения он не может, поэтому создал сад в голове.

Примечательно, что сравнения с не менее известным маньяком Андреем Чикатило Шипилов воспринимает болезненно, ведь педофилом он не был. При этом психиатры никаких болезней у него не нашли: он просто оказался жестоким убийцей, зацикленным на своих опасных желаниях.

Напомним, ранее Ломоносовский суд Архангельска назначил «Архангельскому Чикатило» ещё 9 лет и 11 месяцев лишения свободы за преступления 1989–1990 годов. Как сообщили в пресс-службе суда, речь шла об убийствах трёх молодых женщин, совершённых с особой жестокостью. Сам осуждённый признал вину и сотрудничал со следствием.