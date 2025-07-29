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Регион
29 июля, 04:29

Садовод идёт на рекорд России, выращивая гигантскую тыкву весом в тонну

Александр Чусов вместе с тыквой. Обложка © VK/Extreme Grower

Александр Чусов вместе с тыквой. Обложка © VK/Extreme Grower

Садовод Александр Чусов пытается вырастить гигантскую тыкву весом в тонну и побить рекорд России. Неформально плод уже стал рекордсменом, поскольку тыква Вульф достигла расчётной массы в 834 кг, а рекорд России прошлого года составил 817 кг.

Россиянин вырастил гигантскую тыкву. Видео © VK/Extreme Grower

Сейчас овощ с абсолютной точностью взвесить невозможно. Александр отмечает, что погрешность расчётной массы может составлять от 10 до 20%, в итоге плод может оказаться легче или наоборот — тяжелей.

Сможет ли тыква дорасти до тонны и станет ли Александр обладателем нового рекорда, станет известно 20 сентября в Аптекарском огороде МГУ. За день до открытия фестиваля, 19 сентября, пройдёт взвешивание урожая и фиксация рекордов в Книге рекордов России.

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Кстати, 28 июля в Книгу рекордов России попала функциональная тренировка на фестивале в «Коломенском». Событие стало самой массовой тренировкой страны, в которой одновременно участвовали 333 человек.

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Лия Мурадьян
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