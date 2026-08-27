Терапия гордости: Психолог раскрыла, почему россияне бросились выращивать овощи-гиганты

Всё больше россиян стали выращивать овощи или фрукты – гиганты. Психолог Анастасия Лысакова предлагает рассматривать этот феномен через две призмы: процесс и результат. И в каждом из этих аспектов кроется своя глубокая психологическая потребность.

1. Процесс как психотерапия

Сам по себе процесс выращивания — это чистая психотерапия, говорит Лысакова.

Это называется гарденотерапия. Монотонная, ритмичная работа с землёй, уход за растением, полив, прополка — всё это создаёт особое состояние. Это своего рода медитация в движении, когда ты можешь побыть наедине с собой, подумать о жизни, о смыслах, отключиться от стресса, бесконечной спешки и внешнего давления. В современном мире, где всё время нужно куда-то бежать и что-то доказывать, сад становится убежищем. Это возможность замедлиться и восстановить контакт с самим собой, без гаджетов, без тревожных новостей — просто наблюдать за тем, как растёт жизнь. Анастасия Лысакова Психолог

2. Результат как инструмент самооценки

Но здесь важен и сам результат, причём не просто урожай, а именно необычный урожай, например, редкие, нехарактерные для нашего климата фрукты и овощи или плоды-гиганты. Ведь если бы речь шла о выращивании обычной картошки или морковки, эффект был бы совсем иным, говорит психолог.

И тут мы переходим к вопросу самооценки и самоидентификации. Здесь прямая проекция личности человека на плоды его труда. В условиях нашего сурового подмосковного климата, где далеко не всё приживается, вырастить что-то невероятное, тропическое или редкое — это настоящий вызов. Для садовода это не просто «вкусняшка», это мощный символ. Через этот необычный плод человек хочет подчеркнуть свой статус, заявить о своей уникальности. Анастасия Лысакова Психолог

По словам Лысаковой, выращивание нетипичного урожая — это про преодоление и выражение индивидуальности. И результат усилий становится материальным доказательством собственной исключительности и силы. По сути, это такая же терапия гордости и достижения, как и любой творческий процесс, но с очень осязаемым, съедобным итогом, который можно предъявить окружающим. Таким образом, гарденотерапия работает на двух уровнях: внутри (успокоение и перезагрузка через процесс) и вовне (демонстрация себя через результат). И именно этот симбиоз делает её такой притягательной и мощной, заключила психолог.

Ещё один «огородный» тренд замечен у зумеров: молодые люди всё чаще превращают балконы в мини-огороды, но вместо картошки и огуречных грядок выбирают более компактный формат — зелень, салаты и пряные травы.