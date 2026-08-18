Русский размер: Агроном объяснил, что за арбузы-гиганты весом 50 кг появились в российских магазинах

Арбуз весом больше полусотни килограммов выглядит скорее как выставочный экспонат, чем как обычная покупка с бахчевого развала. В России они тоже начали появляться, однако ничего сверхъестественного в таких гигантах нет: специалисты давно умеют получать их за счёт подходящего сорта, тёплого климата и грамотного ухода. О том, почему такие плоды вырастают огромными, насколько они безопасны и есть ли в них практический смысл, Life.ru рассказал биолог и агроном Михаил Воробьёв.

Такой большой размер арбуза зависит сразу от нескольких факторов. Во-первых, от сорта. Есть крупноплодные гигантские сорта, например «Каролина Кросс» или «Русский размер», а есть небольшие — тот же «Чёрный принц», который продаётся у нас. Арбуз весом 52 килограмма как раз относится к тем крупноплодным разновидностям, о которых я говорю. Михаил Воробьёв Биолог

Дальше важны климатические условия выращивания — прежде всего продолжительность периода вегетации. У нас лето короткое, а в южных регионах теплолюбивые культуры можно выращивать практически круглый год, и это даёт большое преимущество. Наконец, многое зависит от ухода: насколько хорошо растение поливали и удобряли. Благоприятное сочетание всех этих факторов и позволяет получать такие гигантские плоды.

Но массовым этот опыт вряд ли станет. Как диковинка такой арбуз интересен, однако после разрезания он хранится один, максимум два дня, и то в холодильнике, а затем начинает портиться. Поэтому съесть его нужно сегодня-завтра. А 50 килограммов — это уже вариант скорее для свадьбы на 100 человек, большого торжества или чего-то подобного. Обычной семье из четырёх или даже пяти человек, скорее всего, справиться с таким объёмом будет трудно.

При этом сама идея арбузов-гигантов далеко не новая. Другое дело, что такие огромные плоды — всё-таки на любителя. И выращивают их преимущественно именно в Астрахани, отметил биолог.

«Моя мама рассказывала, что когда-то работала в Астрахани и попросила привезти с бахчи самый большой арбуз. Сколько он весил, неизвестно, но несли его несколько человек. Она отправила его в Москву своему папе, моему дедушке, а на корке нацарапала приветственные слова. Так что подобное было известно и раньше», — поделился эксперт.

Что касается безопасности, вред можно получить и от маленького арбуза, и от большого. Если плод продаётся в магазине, покупатель получает чек, а продавец понимает: если продукт причинит вред здоровью, ответственность ляжет и на него.

А вот приобретать арбузы на рынке, на обочине дороги или просто с рук неизвестно у кого действительно рискованно. Там плод теоретически могут обработать чем угодно, чтобы он вырос крупнее. В первую очередь опасаются нитратов: они способствуют увеличению всех частей растения, а их избыток вреден для здоровья, уточнил Воробьёв.

«Со вкусом всё тоже зависит от условий выращивания. Если арбуз рос в тепле, на солнце, получал достаточно воды и удобрений, а сорвали его вовремя, а не недозрелым, то вкус, скорее всего, будет соответствовать характеристикам конкретного сорта», — добавил агроном.

У каждого арбуза свой набор сортовых качеств. У одного могут быть крупные косточки и толстая кожура, у другого — маленькие семечки, которые можно проглатывать, и тонкая кожица. Но при этом он всё равно должен быть сладким и медовым, как привычные нам небольшие стандартные арбузы. Мякоть тоже бывает разной: рыхлой, с пустотами, или, наоборот, очень плотной. Всё это особенности конкретного сорта, заключил собеседник.

Ранее эксперты рассказывали, что самым распространённым сортом арбуза в России стала «Русская берёзка». На неё приходится около половины всех площадей под этой культурой. Сорт ценят за высокую урожайность, устойчивость к прохладе, хорошую транспортабельность и способность долго сохранять товарный вид.