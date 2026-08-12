Стучать больше не модно: Россияне ринулись советоваться с ИИ перед покупкой арбуза

Каждый пятый россиянин использует нейросети, чтобы выбрать спелый арбуз. Пользователи ИИ отмечают, что полученные рекомендации помогают им определиться с покупкой. Об этом говорится в исследовании сервиса «Пакет» от Х5, с которым ознакомился Life.ru.

Традиционные способы при этом остаются популярнее. Около 65% опрошенных перед покупкой стучат по плоду: 40% уверены, что знают, каким должен быть правильный звук, а ещё четверть полагается на интуицию. Среди внешних признаков чаще всего проверяют хвостик — на него смотрят 68% респондентов. Жёлтое пятно оценивают 48%, состояние корки — 43%, её цвет и рисунок — 34%.

Большинство покупателей не ограничиваются первым попавшимся вариантом. 61% осматривают от двух до пяти арбузов, ещё 9% сравнивают больше пяти. Однако почти треть берёт первый плод, который оказался под рукой. Главным качеством хорошего арбуза россияне считают сладость — её назвали 77% участников исследования. Далее идут цена и внешний вид — 64% и 51% соответственно.

Советы по выбору чаще всего получают от родственников и друзей — так ответили 73% респондентов. Интернет-статьям доверяют 26%, публикациям в соцсетях — 25%, продавцам-консультантам — 22%. Если покупка всё же оказывается неудачной, 44% россиян доедают несладкий арбуз. Ещё 35% — превращают его в напитки или десерты, а 31% — предпочитают отдать другим.

Ранее сообщалось, что сорт арбуза «Русская берёзка» занял около половины площадей, отведённых под эту культуру в России. Его выращивают чаще других сортов. Подвид отличается высокой урожайностью и переносит низкие температуры. Плоды также выдерживают транспортировку и долго сохраняют товарные качества.