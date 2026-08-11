«Русская берёзка» стала самым популярным сортом арбуза в России

Сорт арбуза «Русская берёзка» занял около половины площадей, отведённых под эту культуру в России. Его выращивают чаще других сортов, рассказал РИА «Новости» руководитель астраханского селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер семя» Артём Соколов.

«Самый популярный в России сорт арбуза сейчас — это позднеспелый сорт «Русская берёзка». Около половины посевных площадей у нас в стране засеяны именно им, и на прилавках его больше всего», — отметил эксперт.

Специалисты предприятия вывели сорт девять лет назад. «Русская берёзка» отличается высокой урожайностью и переносит низкие температуры. Плоды также выдерживают транспортировку и долго сохраняют товарные качества.

Арбузы этого сорта имеют округлую форму. Их чёрно-зелёную кожуру покрывают светло-зелёные пятна, которые напоминают окрас берёзы. Соколов добавил, что покупатели выбирают «Русскую берёзку» за вкус и внешний вид.

Ранее сообщалось, что употребление 2–3 килограммов арбуза за один раз может вызвать вздутие, боль в животе и диарею. Гастроэнтеролог Ольга Чистик объяснила, что организм не всегда успевает усвоить такое количество фруктозы. В результате она попадает в толстую кишку и притягивает воду, а симптомы появляются через несколько часов. Для здорового взрослого врач назвала оптимальной разовую порцию в 200–300 граммов. Суточное количество не должно превышать 1,5 килограмма.