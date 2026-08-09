Опасное лакомство: Сколько арбуза можно съесть за раз, чтобы не провести вечер в туалете

Большая порция арбуза может обернуться вздутием, болью в животе и диареей из-за избытка жидкости и фруктозы. О последствиях переедания «Газете.ru» рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик.

По её словам, если съесть за раз 2–3 килограмма мякоти, часть фруктозы может не успеть всосаться и попасть в толстую кишку, притягивая туда воду. Неприятные симптомы обычно возникают через несколько часов.

Для здорового взрослого специалист назвала оптимальной разовую порцию в 200–300 граммов, а суточную — до 1,5 килограмма. Детям, по её рекомендации, стоит давать значительно меньше.

«Главное правило — растягивать удовольствие и не есть арбуз килограммами», — подчеркнула Чистик.

Отдельно врач предупредила о возможном отравлении при повышенном содержании нитратов. Насторожить, по её словам, могут сильная слабость, головная боль, рвота и синюшность губ — при таких признаках необходима медицинская помощь.

При обычном переедании специалист советует восполнять потерю жидкости. Если расстройство не проходит больше суток, усиливается или сопровождается температурой, следует обратиться к врачу.

Ранее Life.ru рассказывал, на что стоит обращать внимание при выборе арбуза. Видите ли, старый «дедовский» метод с постукиванием работает довольно слабо, а куда более значимыми факторами являются форма, запах и земляное пятно на боку.