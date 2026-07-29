Стучать — бесполезно: Эксперт развеял три главных мифа о выборе арбуза

Стучать по арбузу или смотреть на хвостик? Категорийный директор товаров сухого склада в Самокате Антон Баранников рассказал Life.ru, какие три мифа о выборе арбуза давно пора забыть.

Первое, что проверяют опытные покупатели, — вес арбуза в руках, который говорит о сочности и плотности мякоти. Как объясняет эксперт, спелый плод должен быть тяжёлым для своего размера. Так, если сравнить несколько штук примерно одной формы, тот, что окажется тяжелее, с большей вероятностью будет сочнее. Однако и тут не всё так просто, так как масса плодов даже одного сорта может варьироваться от 4 до 9 килограммов, универсального «правильного» веса просто не существует.

Помимо веса, о спелости арбуза можно судить по его «бочку», и здесь важно, чтобы пятно было одно, примерно по центру бока арбуза, это место, которым плод касался земли. Отметина должна быть жёлтой или оранжевой, однородной и без вкраплений. Её поверхность у спелого арбуза чаще всего матовая и чуть шершавая.

Спелый арбуз можно определить и по едва уловимому аромату. Если понюхать плод рядом со светлым пятном, зрелый арбуз будет пахнуть свежо, с лёгкими сладковатыми травянистыми нотами. У недозревших плодов такой запах обычно практически отсутствует. В зависимости от сорта арбузы бывают круглыми или продолговатыми, но в любом случае лучше выбрать симметричный плод. Если форма нарушена, возможно, в процессе роста что-то пошло не так, чаще всего это сказывается на структуре мякоти — она становится неоднородной. Антон Баранников Категорийный директор товаров сухого склада в Самокате

Мифы о выборе арбуза: Миф первый: стучать — бесполезно Самый популярный способ проверки арбуза — постучать по нему. В этом есть смысл, если сравнивать звук от постукивания нескольких арбузов примерно одинакового размера — тогда разница слышна сразу. Как считает специалист, у спелого плода звук при постукивании схож с ударом по деревянной поверхности.

Миф второй: о «мальчиках и девочках» Многие до сих пор уверены, что арбузы бывают «мальчиками» и «девочками»: якобы плоды с широким плоским основанием слаще, а с узким и выпуклым — менее вкусные. На практике это не работает. Форма основания определяется особенностями роста плода и сорта. На вкус и степень зрелости этот признак никак не влияет.

Миф третий: чёрные косточки — явный признак спелости арбуза Чёрные твёрдые семечки — признак спелого арбуза, белые и мягкие — недозревшего, но есть исключение в зависимости от сорта. Сегодня на прилавках и в доставке можно найти арбузы с самыми разными характеристиками — например, бессемянный гибрид «Гринч», который выращивают в России, в том числе в Краснодарском крае. У него насыщенно-красная сладкая мякоть, а твёрдые косточки отсутствуют — только мягкие белые зачатки, вес таких плодов — около 5 кг.

Перед нарезкой арбуз тщательно моют с мылом и мягкой щёткой. Целый плод при комнатной температуре может храниться около недели, а разрезанный — только в холодильнике. По ГОСТу 7177-2022, оптимальная температура хранения разрезанного арбуза — 2–5 градусов при влажности 70–85%. Срок хранения в холодильнике — до 2 суток, но если ежедневно обновлять срез, отрезая тонкий слой подсохшей мякоти, срок годности можно продлить до 3-4 дней. Половинку при этом держат срезом вниз на чистой тарелке или в контейнере — такой способ сохраняет сочность мякоти дольше.

В летний сезон рынки и стихийные уличные торговые точки пользуются повышенным спросом, однако высокая температура воздуха требует особой внимательности при выборе продуктов. О том, что ни в коем случае нельзя покупать на рынке — в материале Life.ru.