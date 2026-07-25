Не спешите за дыней: Врач назвала диагнозы, при которых она противопоказана

Дыню стоит есть с осторожностью или вовсе исключить из рациона тем, у кого сахарный диабет второго типа, а также людям с обострением гастрита или язвы. Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По словам специалиста, диабетикам этот продукт грозит резким скачком глюкозы, поэтому от него лучше воздержаться.

«При обострении гастрита, панкреатита или язвенной болезни грубая клетчатка и органические кислоты могут усугубить симптомы», — добавила она.

Кроме того, дыня действует как мягкое слабительное, поэтому её не советуют есть тем, кто склонен к расстройствам пищеварения. Врач добавила, что малышам до года давать эту ягоду тоже не стоит: их пищеварительная система ещё не готова, к тому же велик риск аллергии.

Незадолго до этого в Роскачестве призвали не покупать разрезанные арбузы и дыни, упакованные в плёнку. В жаркую погоду при выборе скоропортящихся товаров на рынках и уличных точках эксперты советуют быть особенно внимательными, поскольку высокая температура ускоряет размножение бактерий.