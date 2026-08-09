Один надрез — и бактерии уже внутри: Почему покупка половинки арбуза — это билет в инфекционку

Разрезанные арбузы лучше не покупать, поскольку главную опасность представляют бактерии, которые быстро размножаются в сладкой и влажной мякоти. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Страх перед нитратами специалист считает во многом преувеличенным. Они действительно могут накапливаться ближе к корке, однако получить опасную дозу только из арбуза, по его словам, сложно.

Гораздо реальнее пищевое отравление. Микроорганизмы могут попасть внутрь с грязной кожуры, ножа или рук продавца и за несколько часов значительно размножиться.

«Именно бактерии – самая частая причина реальных отравлений при употреблении арбуза», — предупредил Бобровский.

Диетолог советует выбирать только целые плоды, тщательно мыть их перед разрезанием и сразу убирать остатки в холодильник. Хранить вскрытый арбуз лучше не больше суток.

Также эксперт рекомендует не покупать бахчевые у автомобильных трасс и не есть мякоть вплотную к корке. Детям, по его словам, безопаснее давать центральную часть плода.

Кстати, Роскачество советует не покупать арбузы с трещинами, проколами, вмятинами и уже разрезанные плоды. Через повреждённую корку бактерии легче попадают внутрь и быстро размножаются в сладкой мякоти. Насторожить также должны рыхлая структура, странные вкус или запах, жёлтые и коричневые прожилки. У продавца при этом должны быть документы на продукцию и медкнижка.