Кожура, мякоть и документы: Россиянам рассказали, как выбрать безопасный арбуз

Роскачество объяснило, какие арбузы лучше не брать. По словам директора Центра компетенций в пищевой безопасности Елены Спеценко, опасны плоды с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные экземпляры.

В таких повреждениях бактериям легче попасть внутрь. Дальше, в сладкой и влажной среде, микроорганизмы могут быстро размножаться — поэтому разрезанные и травмированные арбузы считают особенно рискованными. Эксперт также назвала признаки, которые должны насторожить при выборе. Это рыхлая структура плода, нехарактерный вкус или запах мякоти, а ещё желтые либо коричневые прожилки вместо белых.

«Если у неё [мякоти] рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах, от употребления такого арбуза стоит немедленно отказаться. Также должны насторожить желтые или коричневые прожилки вместо белых — это может указывать на нарушение условий выращивания или хранения и начало процессов гниения», — цитирует эксперта Lenta.ru.

Отдельно отмечено, что арбузы, лежавшие на земле, и разрезанные фрукты могут становиться «инкубатором» для кишечных инфекций. Поэтому лучше не рисковать даже при внешне привлекательном виде. Спеценко уточнила: у продавца должны быть документы — декларация соответствия от производителя, личная медицинская книжка и информация о юридическом лице.

Ранее Life.ru писал, что стучать по арбузу, чтобы узнать его вкус, — бесполезно. Выбирать сочный плод надо по другим критериям. Среди них — вес и «бочок».