Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 10:29

Вкус создаёт мозг: Биохимик объяснил, почему запечённый арбуз похож на тунца по вкусу

Биохимик Бойко: Мозг сам добавляет к запечённому арбузу вкус тунца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Slladkaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Slladkaya

Запечённый арбуз действительно может напоминать по вкусу тунец, и такое сходство имеет научное объяснение, заявил в разговоре с Life.ru доктор высшей фундаментальной медицины, биохимик, клиницист Муслим Бойко. Специалист связал необычное ощущение с изменением структуры мякоти, ароматического профиля продукта и особенностями работы сенсорной системы мозга.

Дело в том, что с точки зрения биохимии это не случайность, а результат комплексного изменения физико-химических свойств продукта и особенностей работы нашей сенсорной системы мозга

Муслим Бойко

доктор высшей фундаментальной медицины, биохимик, клиницист

Дело в том, что с точки зрения биохимии это не случайность, а результат комплексного изменения физико-химических свойств продукта и особенностей работы нашей сенсорной системы мозга
Дело в том, что с точки зрения биохимии это не случайность, а результат комплексного изменения физико-химических свойств продукта и особенностей работы нашей сенсорной системы мозга

При нагревании арбуз теряет часть влаги, а клеточные стенки мякоти частично разрушаются и перестраиваются. В результате она становится плотнее и приобретает волокнистую структуру, которая может напоминать мышечные волокна рыбы.

Меняется и аромат: часть соединений, отвечающих за характерный запах свежего арбуза, разрушается, а другие вещества образуются в ходе термической обработки. В итоге привычный вкус и запах продукта воспринимаются мозгом уже иначе.

Важную роль играет и обоняние. По словам специалиста, до 80% ощущений, которые человек воспринимает как вкус, связано с ретроназальным восприятием летучих молекул. Мозг одновременно анализирует запах, текстуру, температуру и вкусовые сигналы, а затем сопоставляет их с уже знакомыми сенсорными образами.

Поэтому сходство с тунцом не означает, что в запечённом арбузе появляются какие-то особые «рыбные» молекулы. Необычная ассоциация возникает из-за того, что после нагревания меняются сразу несколько характеристик продукта, а мозг распознаёт их совокупность как знакомый ему вкус.

Проще говоря, язык воспринимает лишь часть информации, а итоговый вкус формирует мозг. Именно поэтому изменившийся после запекания арбуз у некоторых людей вызывает устойчивую ассоциацию с тунцом.

Стучать — бесполезно: Эксперт развеял три главных мифа о выборе арбуза
Стучать — бесполезно: Эксперт развеял три главных мифа о выборе арбуза

Ранее диетолог рассказала, что имитирующий тунца запечённый арбуз в умеренных количествах безопасен для большинства людей. Осторожность нужна при непереносимости соевого соуса и добавок в его составе, при этом после нагревания содержащийся в арбузе антиоксидант ликопин становится активнее.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar