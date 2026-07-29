Рыба из арбуза: Диетолог назвала плюсы и минусы вирусного рецепта «веганского тунца»

В социальных сетях набрал популярность рецепт «веганского тунца» — запечённого арбуза, который по вкусу и цвету имитирует рыбу. Насколько такое блюдо безопасно, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Автором кулинарного тренда считается блогер из Сан-Франциско Майкл Лижье. Чтобы арбуз стал похож на тунца, его запекают два-три часа, иногда прямо в кожуре, а затем маринуют. Самый распространённый вариант маринада — соевый соус, хотя в рецептах также встречаются кунжутное масло и морские водоросли.

По мнению Русаковой в комментарии «Ридусу», для большинства людей такое блюдо в разумных количествах вполне безобидно и его можно попробовать ради эксперимента. Однако существуют и определённые риски.

Специалист предупредила, что проблемой может стать индивидуальная непереносимость соевого соуса. Кроме того, продукт иногда содержит консерванты вроде бензоата натрия, которые в больших дозах негативно сказываются на здоровье.

При этом диетолог отметила и пользу. В арбузе содержится ликопин — антиоксидант, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. При термической обработке, необходимой для приготовления «тунца», это вещество становится более активным.

А ранее диетолог посоветовала в летний зной отказаться от красного мяса, особенно после пятидесяти лет, поскольку оно ускоряет старение и гибель клеток. В период детокса она рекомендовала исключить также белое мясо, баклажаны, помидоры, перец, щавель и шпинат, оставив в рационе остальные овощи в виде супов и смузи.