Пока не ударил мороз: Какие дела на даче нельзя откладывать до зимы

До наступления заморозков на даче необходимо слить воду из водопровода и системы отопления, иначе при замерзании она может повредить коммуникации. Об этом 360.ru рассказал садовод Александр Сидельников.

«Если где-то была вода, в водопроводе, в отоплении, конечно же, её нужно слить до заморозков. Других специальных мероприятий никаких и не нужно проводить», — отметил специалист.

Если в доме есть печь или камин, перед отъездом стоит закрыть задвижку и защитить дымовую трубу от осадков. Окна и двери лучше плотно запереть, а имеющиеся щели — устранить.

Семена эксперт советует не оставлять зимовать в неотапливаемом садовом домике: постоянные перепады температуры и повышенная влажность способны ухудшить их всхожесть. Жидкие удобрения, стимуляторы и средства защиты растений также следует перенести туда, где они не промёрзнут.

На участке важно убрать опавшие и испорченные плоды, чтобы не создавать кормовую базу для мышей. Иначе грызуны могут остаться на зимовку, а после исчезновения пищевых запасов переключиться на растения.

Газон перед холодами рекомендуют скосить, тяжёлую влажную почву — слегка перекопать, а мебель и текстиль в доме накрыть от пыли и сырости.

Ранее Life.ru рассказывал о главных ошибках при наследовании дачи. Дело в том, что дачный участок это не просто дом с землёй, а целый ряд юридических нюансов и вопросов, которые могут осложнить оформление наследства.