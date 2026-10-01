Второй этаж нельзя, чердак можно: почему в СССР давали именно 6 соток под дачу

Щитовой домик, три грядки клубники, парник под старой плёнкой и поездка на электричке в шесть утра с рассадой на коленях. Для миллионов советских семей это и было лето, часть осени и весны. Фраза «шесть соток» давно живёт своей жизнью. Но почему именно шестьсот квадратных метров, а не десять соток или целый гектар? За круглой цифрой стоят послевоенный голод, расчёты учёного-овощевода и очень строгие правила. Life.ru рассказывает, как клочок земли стал символом эпохи дач СССР.

От Петра I до советских писателей

Дачи раздавали ещё при Петре I и Николае I. Фото © ТАСС / Сергей Смольский

Само слово «дача» происходит от глагола «давать». Пётр I раздавал приближённым земли под Петербургом, и это были настоящие поместья. В 1844 году Николай I подписал указ о раздаче участков под летний отдых, и за город потянулись купцы и инженеры. Ранние советские дачи 1930-х тоже нарезали щедро, но доставались они партийной и творческой элите. Осенью писатели возвращались к столичным застольям, а эти 5 легендарных ресторанов СССР принимают гостей и в 2026 году.

Голодные сороковые и постановление 1949 года

После войны страна жила впроголодь. Колхозы лежали в руинах, техники и рабочих рук не хватало, а в 1946–1947 годах регионы накрыл голод. Государство бросило силы на заводы и армию, а прокормиться людям предложили самим. 24 февраля 1949 года Совет министров СССР принял постановление «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». Землю раздавали бесплатно, в первую очередь семьям погибших, инвалидам войны и рабочим.

Формула профессора Эдельштейна

Шесть соток под участок советской дачи рассчитал учёный-овощевод. Фото © Wikipedia

Круглую цифру для дач СССР вывел учёный, и считал он в килограммах картошки. Ещё в 1944 году овощевод Виталий Эдельштейн из Московского сельскохозяйственного института выпустил книгу «Индивидуальный огород». Там он посчитал: одному человеку в год нужно около 500 килограммов овощей и картошки, а вырастить их можно на 124,5 квадратного метра. Умножаем на семью из четырёх человек, добавляем место под яблони, сарай и тропинку — и получаем те самые шестьсот метров!

Размер выбрали с умыслом. Шесть соток дачного участка кормили семью, но не давали развернуть частную ферму и жить с продажи урожая. Так государство решало сразу две задачи: люди сыты, а идеология цела. Позже норма обросла поправками. В городах давали шесть соток, за их пределами до двенадцати, в Сибири и на Дальнем Востоке около восьми. Стол с таких грядок получался сытным, хотя и своеобразным. И вот, что интересно: от одного вида этих 7 советских блюд зумерам сегодня становится по-настоящему плохо, а мы тогда ели с удовольствием.

Участок по записи в профкоме

Купить дачу в СССР было нельзя. Землю государство передавало заводам, НИИ и вузам, а дальше делом занимался профсоюз. Счастливчиков выбирали по стажу, заслугам и положению в коллективе, и нередко в список попадали только те, кто отработал на предприятии пять лет и больше. Очередь могла тянуться годами, а новость о выделении участка отмечали как маленький праздник. Коллеги по цеху потом становились соседями по забору.

Вот только радость быстро сменялась обязанностями. Участок нужно было освоить, обычно за три года: вскопать, засадить, поставить хоть какую-то постройку. Если земля на даче пустовала, её могли отобрать. Хозяином в полном смысле слова дачник так и не становился: у него было только право пользования, без права продать участок. С 1955 года землю закрепляли за садоводческими товариществами, а в 1958 году появились дачно-строительные кооперативы. Они уже признавали право человека поставить на участке небольшой дом.

Домик на 25 метров и чердак вместо второго этажа

Дачный домик в СССР не мог быть больше 25 квадратных метров. Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв

Строить разрешали далеко не всё. Сначала на участке допускались только хозяйственные постройки, затем летние домики площадью 12–16 квадратных метров, позже до 25. С 1960-х и до 1985 года правила были особенно жёсткими: один этаж и никакого постоянного отопления. Жить на даче круглый год никто и не собирался. Зато изобретательности советскому человеку такие рамки только добавили, и дачные посёлки быстро обросли хитрыми решениями.

Второй этаж строить было нельзя, а чердак можно. Поэтому над крохотными домиками вырастали огромные мансарды, а к стенам лепились застеклённые веранды размером почти с сам дом. Туда свозили всё, что отслужило в городе: продавленный диван, старый буфет, выцветшие занавески, плафоны с цветочками. Кстати, бабушкину люстру с дачи не стоит выбрасывать, ведь иные модели стоят десятки тысяч. Ограничения ослабили только в конце 1980-х, а с 1990 года их отменили совсем.

Картошка, смородина и выходные на грядках

Сажали без затей, зато с размахом и на каждом свободном клочке. Основой была картошка, рядом капуста, морковь, свёкла, лук, огурцы и помидоры. Вдоль забора росли смородина, малина и крыжовник, в углу яблоня и вишня, а кто-то держал кур и кроликов. В отдельные годы личные подсобные хозяйства давали стране до трети овощей и картофеля. К середине 1980-х землю обрабатывали больше 6,6 миллиона человек, а вместе с семьями на дачи ездили свыше 20 миллионов.

Шесть соток пережили страну, которая их придумала. В голодные девяностые картошка с дачи спасла многие семьи, а сегодня садоводством так или иначе занимаются больше 60 миллионов россиян. Вместо домиков для лопаты теперь строят коттеджи, а огород всё чаще уступает место газону и мангалу. И всё же слово «дача» до сих пор пахнет детством: комарами, бабушкиными пирогами и летом без конца. Ту самую ностальгию легко проверить, если попробовать угадать 6 советских фильмов по няням и воспитателям.