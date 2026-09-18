Октябрина Ганичкина нашла способ сохранить виноградную лозу зимой — нужна лопата и опилки

Подготовить виноградную лозу к первым заморозкам стоит заранее. Один из вариантов — снять её с опоры, уложить в траншею и последовательно защитить от холода и влаги, рассказала Life.ru агроном и специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина.

По словам специалиста, для укрытия можно подготовить траншею глубиной около 40–50 сантиметров. На дно следует уложить опилки или хвойные ветки, после чего аккуратно разместить там лозу.

Самое главное, чтобы вырастить виноград, — это, во-первых, правильно формировать, а во-вторых, правильно закрыть. Без этого, увы, никак. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

Агроном рекомендует использовать не свежие опилки, а те, которые уже полежали. Это позволит снизить риск их прения. Хвойные ветки, по её словам, могут дополнительно защищать лозу от мышей.

После укладки виноград нужно засыпать, сверху утеплить торфом, а затем накрыть плёнкой, чтобы защитить укрытие от осадков. Обычно лозу укладывают в траншею, когда начинаются заморозки.

Есть и другой способ. Некоторые садоводы оставляют виноград на опоре и оборачивают лозу несколькими слоями белого нетканого материала. По словам Ганичкиной, такой вариант может подойти для регионов с не слишком суровыми зимами. При этом агроном уточнила, что в последнее время сама виноградом не занимается и делится рекомендациями по памяти.

«Читайте, конечно, литературу, смотрите, какой слой нужен, чем именно укрывать — опилками или, например, хорошим сухим низинным торфом — и как, собственно, правильно укрыть плёнкой», — посоветовала специалист.

Перед укрытием лозу необходимо аккуратно снять с опоры, стараясь её не повредить. Затем следует убрать лишние побеги, а слабые и больные ветви удалить, чтобы они не стали источником проблем.

Отдельно стоит проверить виноград на наличие болезней и вредителей. При необходимости обработку, по словам Ганичкиной, нужно провести до того, как лоза будет окончательно укрыта.

«Тут, как говорится, мелочей не бывает: чуть что не так — и все старания, к сожалению, насмарку», — подчеркнула агроном.

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