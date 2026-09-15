Собачья шерсть, побелка и кукурузная мука: Агроном рассказала, как спасти сад от морозов и грызунов

Перед заморозками важно защитить плодоносные деревья от морозов и грызунов. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина рассказала Life.ru, какие деревья стоит укрывать, когда нужен подзимний полив и чем закрыть стволы.

Молодые деревья — особенно туи — можно окутать нетканым материалом, сделать мульчирование, чтобы корни не замёрзли. Мульчируют окультуренным торфом: делают вокруг подсыпку слоем, смотря какое дерево. И можно окутывать. А яблони так и оставляют, с ними ничего не делают. Груши ни от каких морозов не спасают, потому что это морозостойкие и зимостойкие деревья. Абрикосы можно накрыть уже в ноябре, закутать. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

По словам эксперта, старые деревья можно белить, но не от морозов, а от морозобоин: это когда резко меняется температура и кора лопается. Белый штамб — на него не так действует солнце, и ожогов не бывает, и кора остаётся нормальной.

«Чтобы деревья не замёрзли, самое главное — чтобы корни были во влажной почве. А у нас в почве столько воды, что в этом сезоне, то есть сейчас осенью, не надо ничего поливать. Воды много, корни сохранятся, и весной всё хорошо распустится. А если бы было сухо, или, может быть, сейчас весь сентябрь будет сухой и октябрь весь сухой, тогда, может быть, немного и полить можно — так называемый подзимний полив. Яблоня может замёрзнуть только когда корни в сухой почве», — отмечает агроном.

От зайцев кору, то есть штамб, можно обмотать мешковиной — например, есть такие плотные мешки от сахара. Можно привязать к стволу собачью шерсть, а вокруг дерева полить раствором собачьего кала (необходимо развести 200 граммов кала и полить вокруг штамба из лейки). Зайцы на 3-5 метров не подойдут, потому что почувствуют запах собаки.

От мышей специалист советует специальные препараты и народные средства. Можно взять одну часть гипса, одну часть кукурузной муки и одну часть сахарного песка. Всё перемешать, поставить на лоток, а сверху ящик. Мыши это съедят, у них в желудке всё затвердеет, и они погибнут. Плёнкой защищать кору от грызунов нельзя, потому что всё запреет и кора просто загниёт.

Ранее Life.ru писал, что появление на даче кротов, змей, мышей и крыс не всегда требует уничтожения животных. Прежде всего можно сделать участок менее привлекательным для них: регулярно косить траву, убирать мусор и контролировать численность грызунов. Для кротов можно использовать вибрационные отпугиватели, а уже появившихся животных — ловить живоловушками и выпускать в подходящем месте.