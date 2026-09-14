Два 25-летних бегуна умерли на полумарафоне Great North Run

Двое мужчин в возрасте 25 лет скончались во время полумарафона Great North Run в Англии. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на организаторов.

Оба участника потеряли сознание на дистанции. Несмотря на усилия медицинских бригад, спасти их не удалось. Причины смерти пока устанавливаются.

Организаторы выразили соболезнования родным и друзьям бегунов и сообщили, что продолжают оказывать поддержку их семьям. Имена мужчин не раскрываются.

Соревнования прошли 13 сентября. В 45-м полумарафоне приняли участие около 63 тысяч человек, преодолевших дистанцию в 21,1 километра. Следующий забег Great North Run запланирован на 12 сентября 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии на полумарафоне в Алма-Ате. Во время забега скончались два постоянных участника соревнований — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба вышли на дистанцию 21,1 километра, но потеряли сознание во время её прохождения. Медицинские и экстренные службы оперативно оказали бегунам помощь, однако спасти их не удалось.