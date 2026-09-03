В Индии 47-летняя женщина босиком выиграла забег ради образования дочерей

47-летняя жительница индийского штата Махараштра Рамабай Ранвир выиграла трёхкилометровый забег, выйдя на дистанцию в сари и обычных шлёпанцах, которые она позже сняла. Деньги ей были нужны, чтобы помочь дочерям с учёбой. Об этом передаёт India Today.

Ранвир работает поваром в учебно-тренировочной академии в городе Амбаджогай. После гибели мужа она одна обеспечивает двух дочерей. Одна из девочек готовится к экзаменам на госслужбу. Женщина прежде не занималась бегом и решила принять участие в соревновании, узнав о денежном призе.

На старт она вышла в сари и шлёпанцах, однако обувь начала мешать во время забега. Тогда Ранвир сняла шлёпанцы и оставшуюся часть дистанции преодолела босиком. В итоге она финишировала первой в категории участниц старше 30 лет, опередив соперниц в спортивной экипировке. Выигрыш женщина намерена направить на образование дочерей и покупку необходимых для учёбы материалов. В разных индийских СМИ размер итоговой суммы называют от 3000 до 5000 рупий.

Ранее китайский человекоподобный робот «Молния» пробежал 100 метров за 9,32 секунды и превзошёл мировой рекорд среди людей, который принадлежит Усэйну Болту. Результат машина показала во время тестового забега перед Вторыми Всемирными соревнованиями человекоподобных роботов в Пекине. Во время спринта разработанный Honor робот разогнался до пиковой скорости 14,5 метра в секунду. Для сравнения: Болт установил действующий человеческий рекорд на чемпионате мира в Берлине в 2009 году, преодолев ту же дистанцию за 9,58 секунды.