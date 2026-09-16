Два бизнесмена умудрились украсть земли на 430 млн рублей и получили до 8,5 лет

Двух предпринимателей в Екатеринбурге приговорили к восьми и восьми с половиной годам колонии за махинации с участком площадью более 4,5 млн квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии суда, Вадим Лукач решил получить в собственность участок сельхозназначения, находившийся в постоянном пользовании ГУП ОПХ «Исток». К схеме он привлёк Олега Молотилова, обладавшего знаниями в земельном законодательстве, и руководителя предприятия. Землю сначала оформили в аренду, после чего разделили на 29 наделов. Фирму-арендатора затем ликвидировали через банкротство, а участки выкупили по льготной стоимости без торгов. Ущерб государству суд оценил более чем в 430 млн рублей.

Лукача и Молотилова признали виновными в особо крупном мошенничестве, совершённом организованной группой с использованием служебного положения, а также в легализации имущества, полученного преступным путём. Лукачу назначили восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима и штраф 1,6 млн рублей. Молотилов получил восемь лет колонии и штраф 1,5 млн. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде в течение 15 суток.

«Подсудимые взяты под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал об изъятии у бывшего главы Плёса активов более чем на миллиард рублей. Кассационный суд подтвердил передачу имущества государству, а ранее у экс-чиновника уже изымали земельный участок и расположенное на нём нежилое здание.