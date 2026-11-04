Два человека погибли при пожаре в жилой многоэтажке на севере Москвы. В квартире на восьмом этаже загорелась кровать, после чего помещение заполнилось дымом. Пострадавших удалось вынести из горящего жилья, однако спасти их не смогли. Об этом сообщает сайт «МК.ru».

Трагедия произошла 4 ноября на улице Космонавта Волкова. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже. Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров.

Спасатели эвакуировали двух человек, однако те получили смертельное отравление угарным газом. Реанимационные мероприятия не помогли.

Похожая трагедия произошла в столице в середине октября. Тогда при пожаре в квартире на 13-м этаже жилого дома в Олимпийской деревне погибли двое пожилых москвичей — 90-летний мужчина и его 87-летняя супруга. Возгорание произошло на проспекте Олимпийская деревня. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела супругов. Столичная прокуратура подтвердила гибель двух человек и организовала проверку. Для установления причины возгорания назначили пожарно-техническую экспертизу.