Mash: В Москве при пожаре погибли родители экс-главы церкви саентологии

В Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека. Жертвами стали родители бывшего президента московской церкви саентологии, пишет Mash.

Возгорание произошло в квартире дома на проспекте Олимпийская деревня. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни. Столичная прокуратура подтвердила гибель жильцов и начала проверку обстоятельств происшествия.

Погибшие проживали на 13-м этаже. Мужчине было 90 лет, женщине — 87. Их сын, ранее возглавлявший московскую церковь саентологии, на звонки не отвечает.

Причина возгорания пока неизвестна. Установить её предстоит в ходе пожарно-технической экспертизы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Новой Москве после имущественного спора загорелись несколько частных домов. По словам соседей, предполагаемый поджигатель по имени Андрей конфликтовал с владельцем земельного участка из-за коттеджа, в котором жил с отцом. После смерти родственника мужчина согласился получить 3,5 миллиона рублей компенсации и съехать, однако ранее высказывал угрозы. Впоследствии в доме вспыхнул пожар, перекинувшийся на соседние строения.