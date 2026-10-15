Любовь подождёт: Россиянин вынес из огня водку, а подругу оставил пожарным

Житель Новокуйбышевска Самарской области во время пожара первым делом спас бутылку водки и пачку сока, напрочь забыв о своей подруге. Женщина осталась в задымлённом общежитии, откуда её пришлось вызволять пожарным, сообщает «Рен ТВ».

Возгорание произошло в одной из комнат здания. На помощь жильцам приехали сотрудники добровольной пожарной охраны, которые начали эвакуировать людей через окна. Когда очередь дошла до хозяина помещения, тот решил не оставлять самое ценное в огне и передал спасателям алкоголь с напитком. При этом о находившейся в туалете спутнице мужчина даже не вспомнил.

В итоге заботиться о забытой женщине пришлось уже прибывшим специалистам. Они добрались до неё и помогли покинуть опасное место.

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