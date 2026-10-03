Компания подростков устроила пожар на детской площадке на улице Руднева в Хабаровске. Деревянный домик облили горючей жидкостью и подожгли, происходящее снимали на телефоны. Полиция начала проверку.

Подростки устроили пожар на детской площадке в Хабаровске. Видео © Telegram / Новости Хабаровска и Края

Кадры с места появились в интернете и попали в поле зрения городских правоохранителей. На записи видно нескольких подростков возле охваченной огнём конструкции. Один из них принёс бутылку с горючей жидкостью. В полиции заявили, что устанавливают всех причастных к произошедшему. Сотрудники отдела № 8 также выясняют обстоятельства поджога и размер ущерба, причинённого площадке.

«В случае необходимости к родителям или законным представителям несовершеннолетних будут применены меры профилактического воздействия», — отметили правоохранители.

Тем временем во Франции число задержаний на фоне протестов старшеклассников превысило пять тысяч с начала недели. Только 2 октября полиция задержала 1747 человек. В пятницу акции и блокировки затронули 735 учебных заведений — примерно на 30% меньше, чем в четверг. По словам главы МВД, у 158 школ фиксировались эпизоды «городского насилия»: броски различных предметов, нападения на полицейских, педагогов, журналистов и прохожих. Около 85% задержанных — несовершеннолетние, большинство из них старшеклассники.