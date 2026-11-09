Два человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме на западе Москвы. Спасателям удалось вывести из горящего здания ещё пятерых жильцов. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель столичных экстренных служб.

Трагедия произошла 9 ноября в доме на Очаковском шоссе, в районе Очаково-Матвеевское. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажки, после чего на место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«В результате пожара в девятиэтажном жилом доме на Очаковском шоссе, предварительно, погибли два человека», — рассказал собеседник агентства.

Во время тушения пожарные спасли пятерых человек, среди которых, по информации СМИ, были двое детей. Предварительно, одной из погибших оказалась пожилая женщина.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух человек при пожаре в квартире на севере Москвы. Трагедия произошла 4 ноября на улице Космонавта Волкова. В квартире на восьмом этаже загорелась кровать, после чего помещение заполнилось дымом. Пожарные вынесли двух жильцов, однако спасти их не удалось.